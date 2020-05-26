Hızlı tren seferleri ne zaman başlıyor?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, perşembe günü saat 07:00’de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İlk yüksek hızlı trenimizi sabah 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek” dedi.

Perşembe günü ilk seferin ardından gün içerisinde Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında toplam 15 seferin daha yapılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “İlk günden itibaren, ikinci bir karara kadar her gün 16 seferimiz olacak. Seferlerimiz Bilim Kurulu’nun belirlediği önlemlerle düzenlenecek” diye konuştu.