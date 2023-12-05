Hızlı tren müjdesi Afyonluları sevindirdi!

Aralık ayı belediye meclis toplantısında söz alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İstanbul’dan Antalya ve Alanya’ya uzanacak olan Hızlı Tren Hattı’nın Afyonkarahisar’dan geçeceğini ve Sadıkbey Bölgesi’nde bir istasyon olacağını açıkladı. Zeybek’in açıklamaları ise şöyle:

İstanbul, Kütahya, Afyon, Antalya ve Alanya Hızlı Tren Hattı Da Afyon’dan Geçiyor

“Vatandaşımız AFRAY’ı şehir içerisinde dolaşacak hafif raylı sistem olarak algılıyor. Bizim böyle bir sözümüz yok. Bizim Erenler’e giden öğrencilerimizi şehir merkezinden kopmasınlar diyerek Devlet Demiryolları 7’nci Bölge Müdürlüğümüz ile ortak mutabakatımız vardı. Projesi yapıldı. Hızlı Tren Projesini güçlü bir firma aldı. Ulaştırma bakanımız bu işi biz yapacağız dedi. Mevcut hızlı tren istasyonu Demirçevre’nin olduğu yerde Sadıkbey’in olduğu alanda 276 bin metrekarelik bir alanı kamulaştırdılar. İstanbul, Kütahya, Afyon, Antalya ve Alanya Hızlı Tren hattı da buradan geçecek. Dört yol kavşağına hızlı tren istasyonu yapıyorlar. Bizim Erenler ve İstasyon arasında çalışacak banliyö hattı o istasyona kadar uzatıldı. Hızlı tren ile gelecek olan müşteri o banliyö hattı ile şehre gelecek. Üniversitenin önünden geçecek ve Ali Çetinkaya Garı’na gelecek. Bizde oradan şehir merkezine nostaljik vagon alacağız halkımızın oradan buraya naklini gerçekleştireceğiz”