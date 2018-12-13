Hızlı tren faciasından yaralı kurtuldu, dehşet dakikalarını anlattı

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, felaket anını şöyle anlattı;

“Konya’ya yüksek lisans ve bir iş gezisi için gidiyordum. Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda arka sırada yolculuk yapıyordum. Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık.

'Korkunç bir görüntüydü'

Ben koltuğa çok sıkı tutunmuştum. İçinde bulunduğum vagon büyük bir gürültüyle devrilip yan yattı. Korkunç bir görüntüydü. Herkes çığlıklar atmaya başlamıştı. Ben çarpmanın etkisiyle yaralandım.

'Elektrik telleri her yerdeydi'

İlk şoku atlattıktan sonra kurtulanlar vagondan dışarı çıkmak için vagonun camını kırdı ama dışarıda elektrik telleri her yerdeydi. Büyük bir korku yaşadık. Daha sonra vagondan yaralı olarak kucakta çıkarıldım. Hastanede ilk tedavim yapıldı. Burnum kırılmış ve ayağımda da ezilmeler var”

9 yaralıyla beraber hastaneye kaldırıldı

Gizem Çınar’la birlikte yaralanan 9 kişi, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.