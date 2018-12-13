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Hızlı tren faciasından yaralı kurtuldu, dehşet dakikalarını anlattı

Başkent Ankara'da bu sabah meydana gelen yüksek hızlı tren faciasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, korkunç kaza anını tüm detaylarıyla anlattı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:16
Hızlı tren faciasından yaralı kurtuldu, dehşet dakikalarını anlattı

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, felaket anını şöyle anlattı;

“Konya’ya yüksek lisans ve bir iş gezisi için gidiyordum. Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda arka sırada yolculuk yapıyordum. Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık.

'Korkunç bir görüntüydü'

Ben koltuğa çok sıkı tutunmuştum. İçinde bulunduğum vagon büyük bir gürültüyle devrilip yan yattı. Korkunç bir görüntüydü. Herkes çığlıklar atmaya başlamıştı. Ben çarpmanın etkisiyle yaralandım.

'Elektrik telleri her yerdeydi'

İlk şoku atlattıktan sonra kurtulanlar vagondan dışarı çıkmak için vagonun camını kırdı ama dışarıda elektrik telleri her yerdeydi. Büyük bir korku yaşadık. Daha sonra vagondan yaralı olarak kucakta çıkarıldım. Hastanede ilk tedavim yapıldı. Burnum kırılmış ve ayağımda da ezilmeler var”

9 yaralıyla beraber hastaneye kaldırıldı

Gizem Çınar’la birlikte yaralanan 9 kişi, Yenimahalle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çınar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:16
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Yüksek Hızlı Tren kazası
  4. Tren faciası
  5. Gizem Çınar
  6. kaza sonrası konuştu

YORUM YAZ

  • HaticeHatice31 dk önce
    Gecmis olsun olenlere allah rahmet etsin ailelerin basi sagolsun yaralilara da acil sifalar diliyorum biz muslumanlar imanin sartlarindan olan kazaya ve kadere inaniriz kazada olen kisilerin omru orda bitmis ecel gelmis kaza bahanesi insan bu tur olaylara uzuluyor da elinden hic birsey gelmiyor deniyorya arastirilacak kaza neden olmus nedeni falan yok olacaga kimse karsi koyamaz yillar once tatile giden bir ailenin araba seyir halindeyken onden giden kamyonun tekerinden firlayan bir tas arabanin camini kirip arka koltukta oturan kizin kafasina deyip kafatasini parcalamisti simdi bu gorunmez kazada ne yapabilirsiniz o tas onde oturanada degebilirdi ama arkadaki cocugun omru orda bittigi icin tas ona geldi kader iste insanlar kaderlerini degistiremiyor acida olsa
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