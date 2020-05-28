Hızlı tren bilet fiyatları | Hızlı tren bileti için HES kodu

Koronavirüs salgını yaşamın her alanını etkiledi. Haftalardır şehirlerarası ulaşımda kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar 11 Mayıs’ta hayata geçirilmeye başlanan yeni normalleşme adımları çerçevesinde şehirlerarası ulaşımının başlayacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, hızlı tren seferleri başladı mı?

Hızlı tren bilet fiyatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katıldı.

Bakanlık olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir." sözlerini anımsattı.

Karaismailoğlu, "Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı" dedi.

"Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT’nin seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi.

Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır."

Her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcuların, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edileceğini söyledi.

Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Kovid-19'a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak YHT seyahatleri için alınan sağlık ve hijyen önlemlerinin de başarıyla uygulanacağına inandığını dile getirerek "Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaktır. diye konuştu.

Hızlı tren bileti için HES kodu

Hızlı tren ile yolculuk yapacak olanların HES kodu alması gerekiyor.