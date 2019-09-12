Hızlı şarj aletlerini kumar makinesine dönüştürmüşler! Düzce'de kumar oynandığı tespit edilen mekana polis baskın düzenledi. Baskında, hızlı şarj makinesi görünümündeki kumar makinelerine ve içindeki paralara el koyuldu.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde Kadir T.’ye ait işyerinde kumar oynatıldığını belirleyerek baskın düzenledi. Makinelere el konuldu Polis, 2'si telefon hızlı şarj makinesi görünümünde olan 4 kumar makinesi tespit etti. Makinelere ve içindeki 923 liraya el konuldu. Kadir T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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