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Hızlı gümrük sistemi gücümüzü yükseltir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ithalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaşması gerektiğini belirtti.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:01
Hızlı gümrük sistemi gücümüzü yükseltir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ithalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaşması gerektiğini belirterek, “Etkin ve hızlı bir gümrük sistemi dış ticarette rekabet gücümüzü arttırır” dedi.

Bahçıvan, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasıyla gümrüklerdeki yığılmaların önüne geçilebileceğini de dile getirdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:01
  1. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
  2. ithalat ve ihracat işlemleri

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