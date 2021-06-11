‘Hızlı Finansman’ ikincilik ödülü aldı

Türkiye Finans Bilgi Sistemleri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Fahri Öbek, yerinde tüketici finansmanı olarak tanımlanan ve sektörde bir ilk olan Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile bankacılık ihtiyaçlarını yer ve zamandan bağımsız şube dışına taşıdıklarını belirtti. Öbek, şunları kaydetti: “Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu ile tüm bayilerimiz adeta birer banka şubesi gibi çalışmakta olup, çok çeşitli bankacılık hizmetlerini fiziki şube veya çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın müşterilerimizin ihtiyaçlarının doğduğu an ve yerde anında sunuyoruz. Platformumuz minimum veri girişi gerektirmesi, otomatik yapılan istihbarat ve risk sorgulamaları, yapay zeka tabanlı skorlama ile başvuruların dakikalar içerisinde değerlendirilmesi, dijital sözleşme onayı, otomatik rehin işlemi gibi özellikler ile etkili bir müşteri deneyimi sunuyor. Dijital alt yapısı ve kolaylığı ile öne çıkan Hızlı Finansman ve Ödeme Platformu, yenilikçi yaklaşımlarla sunduğumuz açık bankacılık uygulamalarımızın başarılı örneklerinden biridir.”