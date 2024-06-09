Hızlı düşüş sağlanacak! Türkiye ekonomisi göz kamaştırıyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Bir süredir zor koşullar altında sınav veren Türkiye ekonomisi alınan tedbirler, ihracatın rekor üstüne rekor kırması ve ilk çeyrekte gelen yüzde 5.7’lik büyüme rakamıyla şahlanışa geçti.

Hızlı düşüş trendi

Ekonomideki gelişmeleri Akit’e değerlendiren AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, “Ekonomide alınan tedbirler, inşallah önümüzdeki bir iki ay içinde hızlı bir düşüş trendine gireceğini gösteriyor. Bunun öncü göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’nin risk prim puanı ciddi oranda düştü. Hem Merkez Bankası, hem de uluslararası kuruluşlar yılsonu döviz kuru beklentisini ciddi oranda düşürdüler. Merkez Bankası’nın döviz rezervleri ciddi manada artış gösterdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin ekonomik görünüm puanlarında ciddi manada iyileşmeler tespit ederek kamuoyuyla paylaştılar. Yabancı yatırımcı Türkiye’ye son aylarda ciddi bir yönelim gösterdi. Özellikle ücretli kesimin enflasyon karşısında yaşadığı sıkıntıyı bertaraf etmek en öncelikli hedefimiz. Allah’ın izniyle de bunu başaracağız” diye konuştu.

ihracata dönük üretim

Orhan Yeğin şunları söyledi: “İhracatımız sürekli rekor kırıyor. İthal ikame ürünlere yönelik yatırımları artırıyoruz. Artan enerji ihtiyacına rağmen cari açığı düşürmeye devam ediyoruz. Bizim zaten cari açığımızın temel parametresi enerji ithalatından kaynaklanıyor. Türkiye bu cari açığı kapatmak için ihracata dönük üretimi artırıyor. Hep bir önceki aya göre artarak rekor kıran ihracat kıran bir ihracatımız var. Bunun sürekli devam etmesi için gerekli düzenlemeleri, teşvikleri ve gerekli koşulları hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışı ziyaretlerde sürekli ihracatın artırılmasına yönelik anlaşmalara imza atıyor. Muhalefete baktığınız zaman hep battık bittik derler. Fakat gerçek ekonomi göstergeleri tam tersidir. Tarım ürünlerine baktığınız zaman Türkiye yıllardır tarımda cari fazla veren bir ülke. Yenilenebilir enerji üretimini Avrupa’da en hızlı artıran ülkeyiz. Güneşte, rüzgarda, hidroelektrikte hep yükselen bir trende sahibiz. Türkiye büyüyen, üretimini artıran bir ülke. Türkiye hane halkı başına kullandığı enerjiye bağlı ürünlerin kullanımı artan bir ülke. Bu nedenle de sürekli enerji ihtiyacı artan bir ülke. Biz iktidara geldiğimizde 2002’de Türkiye’de 5 ilde 50 merkezde doğalgaz kullanılıyordu. Şu anda 81 ilde 900’ü aşkın merkezde doğalgaz kullanılıyor. Türkiye’de enerji yatırımlarında ve üretim kapasitesinde çok ciddi oranda büyüme var. Ama siz muhalefete baktığınızda ‘tarımı bitirdik, enerjiyi bitirdik, ülke battı batıyor’ eleştirilerini duyarsınız. Allah inşallah muhalefetin bu sözlerini haklı çıkarmayacaktır.

19-20 yıl büyümeyle geçti

“Biz ülkemizi geliştirmeyi, ülkemizin ekonomik refahını büyütüp bu refahı bütün kesimlere yayacağız. Ülkemizin büyümesinden gelişmesinden hepimiz gurur duyuyoruz. 22 yıllık iktidarımızın 19-20 yılı hep büyümeyle geçti. Ama son birkaç yılda yaşanan bazı olumsuzlukların başında pandemi, dünyada tedarik zincirinin kırılması ve yaşadığımız asrın deprem felaketleri geliyor. Türkiye, dünyanın kaos ihraç ettiği bir bölgenin ortasında bir istikrar abidesi olarak göz kamaştırıyor. İşlerine geldiğinde Avrupa ülkelerindeki enflasyonu örnek gösteriyorlar. Ama Avrupa’da hiçbir ülkenin komşusunda kaos yok. Avrupa’da bütün ülkeler komşularıyla ticaret yapıyor, fayda görüyor. Oysa bizim komşularımızda sürekli kaos ve sorun var. Ülkemiz düzensiz göç yollarının üzerinde. Bu sorunlar bizim her şeyimizi etkiliyor. Biz buna rağmen bölgede gelişen, büyüyen tek ülkeyiz.”

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Önemli rakamlar söz konusu

Ünlü Ekonomist Necmettin Batırel ise yaptığı analizde, “2023 yılı Ocak-Nisan döneminde 43.5 milyar dolar olan cari açık, 30.2 milyar dolara geriledi. İlk 4 ayda ihracat yüzde 2.7 arttı, ithalat yüzde 9 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan’da yüzde 64.9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 73.3’e yükseldi. İhracatta, Nisan ayında imalat sanayinin payı yüzde 94.6 oldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hazine Bakanı Şimşek; ‘Mayıs’ta cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2.5 gerçekleşmesini öngörüyoruz’ dedi. Cari açığın (döviz açığının) küçülmesi, tek başına, ekonomide işlerin iyi gittiğinin işareti değildir. Cari açığın küçülmesi kadar, nasıl küçüldüğü önemlidir. Cari açığın ekonomi yararına küçülmesi, ihracatın artması, ithalatın azalması ile kendini gösterir. Ekonomik Güven endeksi Mayıs’ta 98.2 perakende sektörü güven endeksi 111.7 oldu. Tüketici güven endeksi 80,51’e çıktı. Vatandaşın güveni arttığı için rahat harcama yapıyor, borçlanıyor. Yani talepte azalma yok. İş dünyasının morali nasıl? O da göz kamaştırıyor. Reel sektör güven endeksi 102.4, hizmet sektörü güven endeksi 117.1 olarak gerçekleşti. 100’ün üzerindeki rakamlar canlanmayı gösterir. Demek ki, üreticinin morali yüksek, ileriye güvenle bakıyor, ekonomi politikalarına inandığı için yatırım ve üretimi artırıyor.

2024 yılında 350 milyar dolar rekor ihracata ulaşacağız

“Güven artışı üretimin önünü açtı, üretim arttığı için Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 ile rekor büyüme gerçekleştirdi. Ülkede işsizlik azalıyor. İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49.5 oldu. İşgücü 35 milyon 645 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 54.2’ye ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8.6 oldu. İhracat artıyor, ithalat azalıyor, 4 aylık ihracatımız 83 milyar dolarla rekor kırdı. 2024 yılında 350 milyar dolarla rekor ihracat rakamına ulaşacağız. Hükümetin uyguladığı ekonomik programa vatandaş da iş dünyası da güveniyor. Özetle cari açıktaki daralma son derece sağlıklı. Dışarıya ödediğimiz döviz ne kadar azalırsa refah payımız o kadar yükselir. Bu gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi göz kamaştırıyor” dedi.

Ağustos'ta cari fazla vereceğiz

“Cari fazla verecek miyiz?” sorusunu da cevaplayan Batırel; “Evet! Ağustos’ta kısmetse. Cari fazla demek ihracatın ithalatı aşması demek. Gelişmiş ülkeler sürekli cari fazla, gelişmemiş ülkeler sürekli cari açık verir Bakın brüt rezervlerimiz 4 haftada 18 milyar dolar arttı, 142.9 milyar dolarla rekor kırdı. Net rezervler 40 milyar doları aştı. Seçim sonrası eksi 65 milyar dolar olan Swap hariç net rezervler 29 Mayıs itibariyle 4 yıl aradan sonra ilk defa artıya geçti. Türkiye 28 Haziran’da gri listeden çıkıyor” diye konuştu.