Hızlı Covid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir

FDA'nın açıklamasında, "Hızlı Covid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı "antijen" testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.

NIH tarafından yapılan incelemede "antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı" bulgusu paylaşıldı.

FDA, Covid-19'un yüzey proteinlerini tespit ederek çalışan antijen testlerinin kullanımına izin vermeyi sürdüreceğini ve bireylerin bunları talimatlarına uygun olarak kullanmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Sağlık kuruluşu, hızlı testle negatif çıkan kişinin belirti göstermesi durumunda yine de PCR yöntemiyle Covid-19 testi yaptırmasını önerdi.

ABD'nin bazı eyaletlerinde, Covid-19 testi yapılan mekanlarda uzun kuyrukların oluşması ve sağlık çalışanları arasında vakaların artması nedeniyle antijen kitlerinin dağıtımına hız verilmişti.

Hızlı Covid-19 testi nedir? - PCR testi nedir?

Asemptomatik olarak adlandırılan, virüsle ilgili belirtileri yaşamayan Covid 19 taşıyıcısı kişilerin belirlenmesinde aktif rol oynayan PCR testi, küçük bir genetik örnekten çok sayıda kısa DNA kopyaları incelenmesini sağlayabiliyor. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir.

PCR testi kaç saate çıkıyor?

PCR testi genelgesinin yayınlanmasının ardından; test sonuçlarının bekleme süresi merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Özel hastanelerde PCR testi sonucu 1-3 saat içerisinde de çıkabiliyor.

PCR testi sonucu öğrenme

PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden öğrenilebiliyor. PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla sorgulayabiliyorsunuz.

PCR testi nasıl yapılır?

PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde PCR testi için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir.

Omicron varyantı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Güney Afrika'da ilk kez tespit edilen ve B.1.1.529 olarak da adlandırılan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırarak, mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi.

Omicron varyantı belirtileri nelerdir?

Koku ve tat kaybı görülmüyor

Nu varyantının diğer Kovid-19 varyantlarından farklı belirtilere sahip olduğuna dair bir bilgi henüz yok. Ancak ilk gözlemlere göre Nu varyantı ile enfekte olanlar koku ve tat duyusu kaybı yaşamıyor. Kovid-19'un ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, nefes almada güçlük, kas ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi diğer belirtileri ise Nu varyantında da görülebiliyor.