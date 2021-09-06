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Ekonomi 'Hızlanabilir' iddiası! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Hızlanabilir' iddiası! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların cevabı merak edilirken, Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın fiyatlarıyla ilgili yeni beklentilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 19:17:00 -
'Hızlanabilir' iddiası! Altını olanlar dikkat

Altın yatırımcıları, Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak ederken, Ekonomist Tunç Şatıroğlu altın fiyatlarına ilişkin yeni beklentilerini açıkladı.

"Altın fiyatlarında yükselişler hızlanabilir"

milligazete'nin haberine göre; Şatıroğlu sosyal medya paylaşımında altın fiyatlarının teknik açıdan dirençle karşılaştığını mevcut 1832 dolar seviyesindeki direncin aşılması halinde yükselişlerin hızlanacağını iddia etti.

Şatıroğlu, altın fiyatları için şu iddialarda bulundu:

“Altın fiyatları beklediğim gibi 1832'ye kadar yükseldi ve dirençle karşılaştı. Ichimoku da buradan geçiyor. Hacim profili 1832'den sonrasında altındaki yükselişin daha hızlı olabileceğini gösteriyor. Buradaki direnç seviyesinin bu hafta içinde olmasa bile önümüzdeki haftada geçilmesini beklerim. Belki bir geri çekilme olursa alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlaması ihtimali 2022'ye kaldı. Gram altında ise AL konumuna geri dönmek için sabırla 490'ın üzerine çıkmasını bekliyorum.”

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