  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rahmet kapıları ardına kadar açılıyor! Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan

CHP’liler şapşallıkta da, iftirada da birinciler: Hani gerekçe Alevilikti!

Papa Franciscus Erdoğan’ı işaret etti! Müzakere cesur bir ifadedir

Dünya futbol kamuoyu şokta! “Dani Alves intihar etti”

Erdoğan “final” demişti: Bozdağ açık kapı bıraktı

Siyonistler kendi halkına da acımıyor! İsrailliler sokaklara döküldü: Polisten sert müdahale

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye müjde geliyor: Refah payı, taban maaş detayını Türkiye'ye duyurdular

İYİ Parti ve CHP adayları arasında ağız dalaşı

Prof. Dr. Haluk Görgün açıklama yaptı: 'Milli gücümüz göğsümüzü kabartıyor' diyerek duyurdu!

Yeniden Refah Partisi'den tepki çeken reklam filmi! Sığınmacıları böyle aşağıladılar.
Medya Hızla büyüyen yeniakit.com.tr'ye çalışma arkadaşları alınacak
Medya

Hızla büyüyen yeniakit.com.tr'ye çalışma arkadaşları alınacak

Yeniakit Publisher
2024-03-10 14:23:00 - 2024-03-10 14:26:23
Hızla büyüyen yeniakit.com.tr'ye çalışma arkadaşları alınacak

Dijital mecrada hızla büyüyen yeniakit.com.tr’nin İstanbul biriminde, ‘Editör’ pozisyonunda görev yapacak çalışma arkadaşları alınacaktır. Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar, özgeçmişlerini belirtilen mail adresine gönderebilirler.

Dijital mecrada hızla büyüyen yeniakit.com.tr’nin İstanbul biriminde 'Editör' pozisyonunda görev yapacak çalışma arkadaşları alınacaktır. Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar, özgeçmişlerini [email protected] mail adresine gönderebiliriler.

Adaylarda aranan şartlar:

İstanbul'da ikamet eden.

Tercihen İletişim Fakültesi veya Edebiyat Fakültesi mezunu.

Türkiye ve dünya gündemini yakından takip eden.

Haber ve metin yazma becerisi gelişmiş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkçe’yi etkin ve doğru kullanabilen.

İş disiplinine sahip ve dikkatli.

Ekip çalışmasına yatkın.

Esnek mesai saatlerine uyum sağlayabilecek.

Photoshop kullanmayı bilen.

MS Office programlarına hakim.

SEO’ya uygun başlık ve içerik üretebilen.

Sosyal medyayı yakından takip eden.

İş tanımı: Özel haberler ve özel içerikler üretmek. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, görselleri ile beraber internet sitesinde yayınlamaya hazır hale getirmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23