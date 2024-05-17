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Aktüel Hızır Ali Hoca rahmetle anılıyor
Aktüel

Hızır Ali Hoca rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-17 11:56:00 -
Hızır Ali Hoca rahmetle anılıyor

İsmailağa Camii’nde öğrencilere ders verirken 17 Mayıs 1998 tarihinde katledilen Hızır Ali Muratoğlu Hoca şehadetinin 26. yılında dualarla anılıyor.

HABER MERKEZİ

İsmailağa Camii’nde öğrencilere ders verirken 17 Mayıs 1998 tarihinde katledilen Hızır Ali Muratoğlu Hocayı şehadetinin 26. yılında dualarla anıyoruz. İsmailağa Cemaatinin mürşidi Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin damadı olan ve Çukurbostan Camii imamlığı da yapan Hızır Ali Hoca, ömrünü İslam davasına adayan büyük bir din alimiydi. Şüpheli bir suikast sonucu şehadet mertebesine eren Hızır Ali Hoca’nın ölümü üzerindeki sır perdesi aradan çeyrek asra yakın bir zaman geçmesine rağmen halen aydınlatılamadı.

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