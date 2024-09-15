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Dünya Hizbullah'tan net açıklama! Savaşa savaşla karşılık verecekler
Dünya

Hizbullah'tan net açıklama! Savaşa savaşla karşılık verecekler

Yeniakit Publisher
2024-09-15 01:57:00 -
Hizbullah'tan net açıklama! Savaşa savaşla karşılık verecekler

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e savaş açmayı planlamadıklarını ancak İsrail'in açması durumunda buna karşılık vereceklerini söyledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Kasım, başkent Beyrut'ta düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kuzey cephesindeki saldırıları genişletme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu'nun savaş tehdidinden korkmadıklarını ve bu tehdidin kendilerini Gazze'ye destek vermekten de alıkoymayacağını dile getiren Kasım şöyle devam etti:

"Savaş açma planımız yok çünkü bunun bir faydası olacağını düşünmüyoruz ama İsrail savaş açarsa buna savaşla karşılık veririz ve kayıplar bizim için de onlar için de çok büyük olur. İsrailliler, kuzeydeki bir savaşın, bölgede evlerini terk eden 100 bin kişiyi geri getireceğini zannediyorsa şimdiden söyleyelim, yüzbinlerce kişinin daha uzun vadeli göçüne hazır olsunlar. Kuzeydekilerin evlerine dönmesinin, Gazze savaşının sona ermesinden başka yolu yok."

Kasım, Gazze savaşı devam ettiği sürece Lübnan cephesinde de saldırıların süreceğini, İsrail'in saldırılarının artması ve özellikle de sivillerin hedef alınması durumunda saldırıların da artacağını kaydetti.

Kanal 13 televizyonunun internet sitesindeki haberinde, Netanyahu'nun, 12 Eylül’de, kuzey cephesindeki gerilimi görüşmek üzere düzenlenen stratejik bir toplantıda, İsrail'in "kuzey cephesinde geniş kapsamlı ve güçlü bir operasyon yapma niyetinde olduğunu" ifade ettiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Roma'dan Ali

İtalya merkezli Libero Gazetesi: "Nasrallah, havlar ama ısırmaz" dedi. Bu çarpıcı gerçeği; Türkiye'deki yandaş veya muhalif olsun herhangi bir medya organı neden dillendirmedi?

Guatemala

Nasrallah değil, Hasmullah ... Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve işlerine gelmeyen sahabelere dil uzatanlar anca ve anca münafıklardır. Hizbullah, Ayetullah, Ensarullah, Nasrallah isimlerini kullanmaları boşuna. Yüce Allah'ı kandıramazlar. Anca ve anca kendilerini kandırır bu münafıklar; hepsinin de canı Cehenneme olsun.
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