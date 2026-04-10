Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim yeni bir saldırı dalgasıyla yeniden gündeme geldi. Lübnan’dan fırlatılan roketler nedeniyle İsrail’in merkezinde ve güney hattında sirenler çalmaya başladı. Güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle birlikte birçok noktada alarm durumu yaşandı.

İsrail ordusu, saldırının ardından hava savunma unsurlarının hızla devreye sokulduğunu duyurdu. Özellikle ülkenin güneyindeki bazı yerleşimlerde erken uyarı sistemlerinin aktif hale getirildiği belirtildi.

Hizbullah, İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırılarına karşı bir misilleme daha yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın Lübnan’dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırısı nedeniyle ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Ayrıca, ülkenin güneyindeki Aşdod şehrinde erken uyarı sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Füze saldırısının Aşdod yakınlarında önlendiği ve ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanmaya yol açmadığı aktarıldı. İsrail basını, Hizbullah’ın son misillemesinin Lübnan sınırındaki bölgeleri değil, ülkenin iç kesimlerini hedef aldığına dikkat çekerek, bunun devam eden savaşta İsrail’in en derinlerine ulaşan Hizbullah saldırılarından biri olduğunu bildirdi.