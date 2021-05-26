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Dünya Hizbullah'tan bölgesel savaş uyarısı
Dünya

Hizbullah'tan bölgesel savaş uyarısı

Lübnan merkezli Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te ihlallerini devam ettirmesi durumunda bölgesel bir savaş çıkacağını ve İsrail’in yok olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 02:08:00 -
Hizbullah'tan bölgesel savaş uyarısı

Lübnan'ın güneyindeki İsrail işgalinin bitişinin 21. yılı münasebetiyle konuşma yapan Nasrallah, "İsraillilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve kutsallara yapılan saldırının gerçekleştirdikleri diğer saldırılardan farklı olduğunu anlamaları gerekir. Bu yaptıklarına karşılık, Gazze'deki direniş sınırlarında kalmayacak" söyledi.

"Kutsallar tehlikede olduğu zaman yapay sınırların bir anlamı kalmaz." diyen Nasrallah, "Kudüs'e karşı bölgesel savaş" denklemine ulaşmaları gerektiğini, "İsraillilerin, bu denklem sayesinde atacakları herhangi bir adımın sonlarını getireceğini anlayacaklarını" ifade etti.

Gazze'deki Filistin direniş gruplarının İsrail'e karşı büyük bir askeri başarı elde ettiğini kaydeden Nasrallah, bu başarının Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, ABD'nin sözde barış planı Yüzyılın Anlaşması'nı da geçersiz kıldığını belirtti.

Nasrallah konuşmasında ayrıca, "Lübnan'daki direniş (Hizbullah) hazırlık bakımından çok iyi durumda. Lübnan'ı değerlendirirken hata yapmayın." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

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