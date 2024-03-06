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Gündem Hizbullah’ın füzeleri Demir Kubbe’yi şaşırttı! Çok sayıda füze fırlatıldı
Gündem

Hizbullah’ın füzeleri Demir Kubbe’yi şaşırttı! Çok sayıda füze fırlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 08:05:00 -
Hizbullah’ın füzeleri Demir Kubbe’yi şaşırttı! Çok sayıda füze fırlatıldı

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ederken Hizbullah Hareketi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Hizbullah'ın İsrail'e çok sayıda füze ile saldırdığı belirtildi. İsrail topraklarına düşen füzelerin demir kubbeyi şaşırttığı görüldü.

İsrail’in savunma sistemi Demir Kubbe 4 kilometre ila 70 kilometre uzaklıktan ateşlenen ve yörüngesi, İsrail'in yaşam merkezinin dışına çıkartılacak olan kısa menzilli roketleri ve top mermilerini durdurmak ve imha edilmişti. Ancak çok sayıda yapılan füze saldırısı Demir Kubbe’nin aklını şaşırtabiliyor.

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

ÇOK SAYIDA FÜZE FIRLATILDI

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.
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Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.

8 EKİM'DEN BU YANA

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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