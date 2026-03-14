  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hizbullah Yöneticisi: Lübnan'ı savunuyoruz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Hizbullah cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

MAHMUT MUSLİHAN  İSTANBUL

Akit’e konuşan Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, direnişin uzun süre saldırılar karşısında sabır gösterdiğini belirterek şunları söyledi: “Direniş, aralıksız süren saldırılar altında 15 ay sabretti. Siyasi ve diplomatik baskılar, işgal edilen toprakların özgürleştirilmesi konusunda sonuç vermedi. Her gün daha fazla şehit veriyor, sivillerin bombalandığına ve evlerin yıkıldığına tanık oluyorduk. İsrail, Lübnan sınırında askeri yığınak yapıyor ve yeni bir işgal tehdidinde bulunuyor. Bu gelişmeler üzerine önleyici bir operasyon gerçekleştirdik. Sürpriz unsur bizim lehimize, bu İsrail tarafından da kabul edildi. Direnişin yeniden harekete geçmesinin hedefi Lübnan’a dair savunmacı ve millî bir hedeftir. Lübnan’ı savunmak, tam kurtuluşu gerçekleştirmek, esirleri özgürlüğüne kavuşturmak ve ülkemize yönelik ihlalleri tamamen durdurmak istiyoruz. Amerika, Lübnan’daki direnişi sona erdirmeye ve silah bırakmaya zorlamaya çalışıyor. Filistin ve Lübnan’da İsrail’in attığı adımları destekliyor ve buna ortak oluyor. Biz bu baskılar karşısında boyun eğmeyeceğiz. Düşman İsrail’in hedefi, güneyi Litani Nehri’ne kadar işgal etmek ve ardından Lübnan’ı tamamen kontrol altına almaktır. Biz hâlâ ön cephede savaşıyoruz ve düşmanın tanklarını, araçlarını imha ediyoruz. İsrail henüz sınırı aşmayı başaramadı. Daha geniş çaplı bir kara operasyonu bekliyoruz. Saldırganlıkla mücadele etmek için yeterli imkânlara sahibiz. Bu savaşın bir dünya savaşına dönüşeceğini düşünmüyoruz. Sahip olduğumuz imkânlar ve kararlılıkla vatanımızı savunuyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23