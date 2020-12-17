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Dünya Hizbullah, Suriye’de Şebbihaları eğitiyor
Dünya

Hizbullah, Suriye’de Şebbihaları eğitiyor

Suriye’de yaptıkları vahşetler anılan Şebbihalar, yeni zalimlikler için eğitiliyor...

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:14:00 -
Hizbullah, Suriye’de Şebbihaları eğitiyor

Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye’nin Kamışlı kentinde “Şebbiha”  olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden 300’üne uzun menzilli silahlarla uçaksavar silah eğitimi verdi. 

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hizbullah tarafından özel görevlendirilen el-Hac Mehdi ve el-Hac Salih kod adlarında iki kişi tarafından düzenlenen eğitim kampı 20 gün sürdü. 

Suriye halkına yönelik hak ihlalleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarıyla bilinen ve “Şebbiha” milislerinin eğitimi, Suriyeli milletvekili ve milis yöneticisi Hasan Selumi’nin gözetiminde yapıldı. 

Hizbullah’ın eğitim kampında rejime bağlı 300 milis, uzun menzilli silahların yanı sıra uçaksavar silahlarla eğitim gördü. Eğitimin ardından bir mezuniyet töreni düzenlenmesi dikkati çekti. 

300 milis daha eğitilecek

Haseke kırsalında yapılan törende, Hizbullah yöneticileri ile Esed rejiminin Kamışlı kentindeki tek tugayı olan 154. Tugay Komutanı Nazım Hassun yer aldı. 

Hizbullah, Suriye’de söz konusu eğitim kamplarını sürdürecek. Esed rejimine bağlı 300 milisin daha bir sonraki eğitimlere katılması bekleniyor. 

Lübnan merkezli Hizbullah, Suriye’deki iç savaşın başından bu yana Esed rejimine desteğiyle biliniyor. 

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