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Dünya Hizbullah katil İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor
Dünya

Hizbullah katil İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-09-14 02:29:00 -
Hizbullah katil İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, katil İsrail'in kuzeyine 9 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yayımlanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 9 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda doğrudan hedeflerin vurulduğu ve İsrail güçleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ayrıca Hizbullah'tan yayımlanan taziye mesajında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Abbas Hadr Hamade isimli bir mensubunun daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 440'a ulaştı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde En-Nabatiyye ilçesine bağlı Kefr Rumman bölgesinde boş bir binayı hedef alan saldırısında 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin durumunun ise hafif olduğu belirtildi.

İsrail ordusu da gece saatlerinde Lübnan'dan kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını, Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Yorumlar

GAro

Ancak boş fuzelerle vurur namussuz hizbus seytan ancak Suriye ve Irak'ta Sünni muslumanlari öldürür 

Mustafa

Hizbullah değil, HizbuşŞeytan.. Nasrallah değil, Hasmullah.. İtalya merkezli Libero Gazetesi: "Nasrallah, havlar ama ısırmaz" dedi. Bu çarpıcı gerçeği Türkiye'deki yandaş ya da muhalif herhangi bir medya organı neden dillendirmedi? Zira bütün medya ve akademiya hangi tandansta ve eğilimde olursa olsun takiyeci Zümre'nin kontrolündedir. Medya ve akademiyanın büyük çoğunluğu doğrudan Zümre'ye aittir. Diğerleri ise göbekten bağlıdır. Haftalardır İran, Hizbullah ve diğer Şii vekil güçler İsrail'e saldıracak diye suni bir beklenti ve gündem oluşturulmaktadır. Şii İran ve Hizbullah ile ABD ve İsrail arasındaki muvazaayı (danışıklı dövüşü) gerçekmiş gibi lanse etme çabası hala sürdürülüyor.
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