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Dünya Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri vurdu
Dünya

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri vurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-30 22:15:00 -
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri bölgeleri vurdu

Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramsa ve Zibdin bölgelerini hedef aldığını belirtti.

Bunların yanı sıra Hizbullah, Horsh Baram ve Metula bölgelerinde İsrail askerlerinin bulunduğu yerleri de hedef aldıklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketin, ülkenin kuzeyindeki Mecdal Tevin bölgesine düştüğü ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bildirilmedi.

Lübnan haber ajansı NNA yayınladığı haberde, ülkenin güneyindeki Sur'a bağlı Zibkin bölgesinin İsrail uçakları tarafından hedef alındığını aktardı ancak saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

Kaynak: AA

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