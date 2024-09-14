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Dünya Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı
Dünya

Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 16:42:00 -
Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı

Hizbullahı bugün İsrail Kuzey Kolordusu'nun Amiad'daki yedek karargahını onlarca Katyuşa füzesi ile vurduğunu açıkladı.

DPA'dan aktarılana göre Hizbullah'tan yapılan açıklamada, bunun “İsrail'in güneydeki köylere ve güvenli evlere, özellikle de el-Ahmediye kasabasına yönelik saldırılarına yanıt olarak” gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah yaptığı ayrı bir açıklamada da Ruveysat el-Alem bölgesindeki bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef aldığını, tankı doğrudan vurarak imha ettiğini ve ateşe verdiğini açıkladı.

Hizbullah dün gece bir savaşçısının yasını tutarken ölü sayısı 469'a çıktı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgeleri, İsrail'in Gazze'ye savaş ilan ettiği 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı ateşe sahne oluyor.

 

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Yorumlar

şüayıp

Hainler biiznillah rezil olacaklar amin

Bismil/Diyarbakır

hizbüşşeytan'ın yahudilerle danışıklı dövüşleri, tiyatro oyunları; başka birşey değil. Ağababası İran'ın, dönemin ABD Başkanı Trump'tan telefonla izin alıp, boş füzeleri boş yerlere göndermesi versiyonundan bu atışlar da. Ha israil, Ha iran, Ha hizbüşşeytan. Üçü de Müslüman katili. Üçünün de canı Cehenneme.
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