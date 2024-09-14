Hizbullah İsrail'in Kuzey Kolordusunu ateşe verdi! Onlarca füze fırlattı

DPA'dan aktarılana göre Hizbullah'tan yapılan açıklamada, bunun “İsrail'in güneydeki köylere ve güvenli evlere, özellikle de el-Ahmediye kasabasına yönelik saldırılarına yanıt olarak” gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah yaptığı ayrı bir açıklamada da Ruveysat el-Alem bölgesindeki bir Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef aldığını, tankı doğrudan vurarak imha ettiğini ve ateşe verdiğini açıkladı.

Hizbullah dün gece bir savaşçısının yasını tutarken ölü sayısı 469'a çıktı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgeleri, İsrail'in Gazze'ye savaş ilan ettiği 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı ateşe sahne oluyor.