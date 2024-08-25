Hizbullah İsrail'e 320 adet boş teneke fırlattı
İsrail katliamlara devam ederken, Hizbullah şov yapmaya devam ediyor. Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarının ilk aşamasını 320 teneke ile tamamladı.
İsrail katliamlara devam ederken, Hizbullah şov yapmaya devam ediyor. Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarının ilk aşamasını 320 teneke ile tamamladı.
İsrail, güney Lübnan’a yönelik saldırılar başlatırken, Hizbullah da komutanlarından Fuad Şükür’e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurdu.
İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edilirken, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.
Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarının ilk aşamasını 320 teneke ile tamamladı.