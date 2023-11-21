Hizbullah Burkan Füzeleri Celile'deki İsrail Üssüne bakın ne yaptı

Hizbullah askeri medyası art arda ayrıntılar vererek saldırıların ayrıntılarını ve sonuçlarını aktardı.

Gazze'deki dirençli Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek için İslami Direniş savaşçıları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sabah saat 8.00'de 91'inci Tümenin karargahı olan Branit kışlasını hedef aldı. İlk açıklamada, iki adet Burkan ağır kalibre füzesinin doğrudan isabet sağladığı belirtildi.

İkinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 08.20'de 91'inci Tümen'in karargahı olan Branit kışlasını Burkan füzeleriyle bir kez daha hedef aldığı belirtildi.

Hizbullah askeri medyası füze saldırısını gösteren bir video yayınladı. Aşağıdaki video Hizbullah füzelerinin İsrail düşman kışlalarına verdiği ağır kayıpları gösteriyor.

Üçüncü açıklamaya göre, İslami Direniş savaşçıları 20 Kasım 2023 Pazartesi sabahı saat 6.40'ta işgal altındaki Lübnan Şeba Çiftlikleri'ndeki Zibdin kışlasını uygun silahlarla hedef alarak doğrudan isabet elde etti.

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Dördüncü açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sabah saat 10.30'da Hadeb Yaroun bölgesi yakınındaki Al-Karantina Tepesi'nde bir İsrail piyade kuvvetini uygun silahlarla hedef aldığına dikkat çekildi.

Beşinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sabah saat 10.15'te Dhairah bölgesi yakınındaki İsrail piyade topluluğunu top mermileriyle hedef aldığı ve doğrudan kayıplara neden olduğu belirtildi.

Altıncı açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 11.30'da El-Tayhat Üçgeni'ndeki İsrail piyade topluluğunu roket ve top mermileriyle hedef alarak doğrudan isabete neden olduğu doğrulandı.

“Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızı destekleyen ve onların cesur ve asil direnişini destekleyen İslami Direniş savaşçıları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 13:10'da İsrail işgal güçlerinin Qiryat'ın batısındaki toplanma merkezlerini hedef alan üç saldırı yürüyüşü başlattı. Shemona. Yedinci açıklamada, doğrudan isabet elde ederek can kayıplarına neden oldukları ifade edildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, helikopterleri ve topçuları, Güney Lübnan'da Aita Al-Shaab ve Maroun Al-Ras'ın da aralarında bulunduğu çeşitli mevzilere saldırı düzenledi.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi