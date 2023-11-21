  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hizbullah Burkan Füzeleri Celile'deki İsrail Üssüne bakın ne yaptı
Gündem

Hizbullah Burkan Füzeleri Celile'deki İsrail Üssüne bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:59:00 -

İslami Direniş, Filistin halkına destek vermek ve Siyonist barbar saldırganlığa karşı direnişi desteklemek amacıyla Pazartesi günü Lübnan sınırındaki İsrail işgal bölgelerini vurmaya devam etti.

Hizbullah askeri medyası art arda ayrıntılar vererek saldırıların ayrıntılarını ve sonuçlarını aktardı.

Gazze'deki dirençli Filistin halkımızı desteklemek ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek için İslami Direniş savaşçıları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sabah saat 8.00'de 91'inci Tümenin karargahı olan Branit kışlasını hedef aldı. İlk açıklamada, iki adet Burkan ağır kalibre füzesinin doğrudan isabet sağladığı belirtildi.

İkinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 08.20'de 91'inci Tümen'in karargahı olan Branit kışlasını Burkan füzeleriyle bir kez daha hedef aldığı belirtildi.

Hizbullah askeri medyası füze saldırısını gösteren bir video yayınladı. Aşağıdaki video Hizbullah füzelerinin İsrail düşman kışlalarına verdiği ağır kayıpları gösteriyor.

Üçüncü açıklamaya göre, İslami Direniş savaşçıları 20 Kasım 2023 Pazartesi sabahı saat 6.40'ta işgal altındaki Lübnan Şeba Çiftlikleri'ndeki Zibdin kışlasını uygun silahlarla hedef alarak doğrudan isabet elde etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dördüncü açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sabah saat 10.30'da Hadeb Yaroun bölgesi yakınındaki Al-Karantina Tepesi'nde bir İsrail piyade kuvvetini uygun silahlarla hedef aldığına dikkat çekildi.

Beşinci açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü sabah saat 10.15'te Dhairah bölgesi yakınındaki İsrail piyade topluluğunu top mermileriyle hedef aldığı ve doğrudan kayıplara neden olduğu belirtildi.

Altıncı açıklamada, İslami Direniş savaşçılarının 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 11.30'da El-Tayhat Üçgeni'ndeki İsrail piyade topluluğunu roket ve top mermileriyle hedef alarak doğrudan isabete neden olduğu doğrulandı.

 

“Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkımızı destekleyen ve onların cesur ve asil direnişini destekleyen İslami Direniş savaşçıları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 13:10'da İsrail işgal güçlerinin Qiryat'ın batısındaki toplanma merkezlerini hedef alan üç saldırı yürüyüşü başlattı. Shemona. Yedinci açıklamada, doğrudan isabet elde ederek can kayıplarına neden oldukları ifade edildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, helikopterleri ve topçuları, Güney Lübnan'da Aita Al-Shaab ve Maroun Al-Ras'ın da aralarında bulunduğu çeşitli mevzilere saldırı düzenledi.

Kaynak: Al-Manar İngilizce Web Sitesi

Hizbullah'tan son dakika İsrail açıklaması! Adım adım 3. Dünya Savaşı...
Hizbullah'tan son dakika İsrail açıklaması! Adım adım 3. Dünya Savaşı...

Gündem

Hizbullah'tan son dakika İsrail açıklaması! Adım adım 3. Dünya Savaşı...

Lübnan Filistin sınırında Uçan İsrail askerleri! Hizbullah bir bir işte böyle avladı
Lübnan Filistin sınırında Uçan İsrail askerleri! Hizbullah bir bir işte böyle avladı

Gündem

Lübnan Filistin sınırında Uçan İsrail askerleri! Hizbullah bir bir işte böyle avladı

Hizbullah İsrail’in sınır karakollarını yerle bir etti.
Hizbullah İsrail’in sınır karakollarını yerle bir etti.

Gündem

Hizbullah İsrail’in sınır karakollarını yerle bir etti.

Hizbullah’tan 2. Video İsrail perişan halde
Hizbullah’tan 2. Video İsrail perişan halde

Gündem

Hizbullah’tan 2. Video İsrail perişan halde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ğ

vurun gebersin siyonist katillergebersin rahat verilmemeli gebertilmeli siyonist kefereleri vurunki fetonyahu denen kefeninde ciğerleri parçalana

Mehmet

Hizbullah,İsrailden izin aldımı ?İzinle birlikte haber vermiştir. Haber vermedi ise orası israil karargahı değil. Garibanın barakalarıdır. Yeter artık. Bırakın bu hizbullah güzellemelerini. Allah Hamasın yardımcısı olsun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23