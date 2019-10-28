Hitler’in torunundan Türklere hakaret

Yakup Sarıçiçek

Türk ve İslam düşmanlığının yükseldiği Almanya’da Adolf Hitler’in torunları yıllar geçse de ırkçılıktan vazgeçmiyor... 1960’lı yıllarda Almanya’ya gelen Türk misafir işçiler için “ayak takımı” ifadesini kullanan aşırı sağ Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nicolaus Fest’in açıklamaları tepki çekti. Almanya’daki tüm camilerin kapatılmasını da isteyen faşist Alman vekil Fest, İsviçreli yazar Max Frisch’in, “İşgücü çağırdık, insan geldi” sözünü değiştirip, “İşgücü çağırdık, ayak takımı geldi” diye yazdı. Irkçı söylemlerini sürdüren AfD’li vekil, Türk, Arap ve Afrikalı gençler için “ilkel, agresif” ifadesini kullanıp bu gençlerin “sosyal zekaları” bulunmadığını ileri sürdü.

Kendinden utanmalısın

Nicolaus Fest’in ırkçı söylemleri büyük tepki çekti. Fest’in sözlerine tepki gösterenler arasında yer alan Türk genci Ufuk Seçgin’in, AfD’li vekile cevabın paylaştığı yazı ise Twitter’de binlerce kişi tarafından beğenildi. Seçgin, paylaşımında, “Benim babam Ahmet Seçgin 1962’de Almanya’ya geldi. Hamburg’un tersanelerinde 42 yıl boyunca birçok kaza geçirmesine rağmen çalıştı. 65 yaşında onurlu bir adam olarak emekli oldu. 80 yaşında ise hayatını kaybetti. Kendinizden utanın” ifadelerini kullandı.