  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hisarcık’ta kortejli 23 Nisan kutlaması

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde Belediye önderliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı araç kortejiyle kutladı.

2020-04-23 18:48:07 -
Hisarcık’ta kortejli 23 Nisan kutlaması

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde Belediye önderliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı araç kortejiyle kutladı.


Türk bayrakları ve balonlarla süslenen İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma Komutanlığı ve belediyenin araçlarıyla ilçe turu yapıldı. Çoğu ev ve apartmanların pencere ile balkonları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, araç kortejini görenler hem alkışladılar, hem de cep telefonlarıyla o anları kaydetmeyi de ihmal etmediler.


Kortejin en ön sırasında yer alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sık sık makam aracından inerek evin önüne çıkan çocuklara Türk Bayrağı, top, balon ve çeşitli oyuncak dağıtarak bayramlarını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı