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Teknoloji Hisar O+ için geri sayım başladı! Teslimata hazır
Teknoloji

Hisar O+ için geri sayım başladı! Teslimata hazır

Antalya’da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR O+’nun teslimata hazır olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:38:00 - 2021-12-05 16:39:57
Hisar O+ için geri sayım başladı! Teslimata hazır

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya’da düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen orta sınıf hava savunma sistemi HİSAR O+’nun teslimata hazır olduğunu açıklayan Demir, sistemin 2022 yılında envantere alınacağını belirtti.

Demir yaptığı açıklamada, "Hisar O+'nın teslim süreci devam ediyor. Sistem imalatçı açısından hazır. Kullanıcıyla belirli kontroller, adaptasyon eğitimleri vesaire var. Bu yıl sonu istesek olur ama herkesin içine sinecek şekilde biraz daha yıl sonunu geçebilir" ifadelerine yer verdi.

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