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Aktüel Hırvatistan'da eşitsizlikten şikayetçi çiftçiler hükümet binası önünde karpuz yığdı
Aktüel

Hırvatistan'da eşitsizlikten şikayetçi çiftçiler hükümet binası önünde karpuz yığdı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:33:46 -
Hırvatistan'da eşitsizlikten şikayetçi çiftçiler hükümet binası önünde karpuz yığdı

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da çiftçilerin eşitsizliğe uğradığından şikayetçi olan bir grup, hükümet binası önüne karpuz yığdı.

Bugün düzenlenmesi planlanan hükümet toplantısı öncesi Hırvat bakanların hükümet binasına girdiği sırada küçük bir araçla binanın önüne gelen grup, çiftçilerin maruz kaldıkları eşitsizliğe dikkati çekmek amacıyla çok sayıda karpuzu giriş kapısının önüne yığdı. Hükümet binasının önüne üstünkörü yığılırken karpuzların kırıldığı görüldü.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İvan Vilibor Sincic ile muhalif Zivi Zid Partisi temsilcilerinin öncülüğünde düzenlenen eylemde, tarım ürünlerinin, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerden ithal edilmesine tepki gösterildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet binasının girişinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığına işaret etti.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'e, hükümet binasının güvenlik zaafiyeti sorununu çözmesi çağrısında bulunan Plenkovic, "Demokrasi ve güvenlik konusunda diğer ülkeler gibi hareket edeceğiz ancak bunlar diğer ülkelerde karşılaşılan durumlar değil." dedi.

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