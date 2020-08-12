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Aktüel

Hırvatistan vatandaşı ziyarete geldiği Keşan'da Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:41:19 -
Hırvatistan vatandaşı ziyarete geldiği Keşan'da Müslüman oldu

EDİRNE (AA) - Hırvatistan vatandaşı Dejan Prebeg (33), ziyarete geldiği Edirne'nin Keşan ilçesinde Müslümanlığı seçti.

İlçede arkadaşları olan ve zaman zaman ziyaretlerine gelen Prebeg, İslam'a ilgi duyarak, Müslüman olmak için Keşan İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde Prebeg, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Deniz adını aldı.

Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İslam'ın ve imanın şartları anlatıldı.

Deniz Prebeg'e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ihtida belgesi takdim edildi, İslam dini ve son peygamber Hazreti Muhammed ile ilgili İngilizce kitap hediye edildi.



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