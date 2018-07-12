Hırvatistan tarihinde ilk kez finale çıktı

Hırvatistan, 15 Temmuz Pazar günü Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatlar, bu kez Fransa ile finalde karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

RUSLARDAN VİDA'YA TEPKİ

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan yarı final maçını izlemeye gelen Rus taraftarlar, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı protesto etti.

Tribünlerdeki Ruslar, Hırvatistan'ın, Rusya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ettiği çeyrek final karşılaşması sonrasında yayımlanan bir görüntüde, "Zafer Ukrayna'nın" ifadesini kullanan Vida'ya karşılaşma boyunca tepki gösterdi.

Rus taraftarlar, Beşiktaş'ta forma giyen Vida'nın ayağına her top geldiğinde yuhalayarak tepkilerini ortaya koydu.

Vida hakkında FIFA da "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanan karşılaşmayı 78 bin 11 taraftarın izlediği açıklandı.