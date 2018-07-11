Hırvatistan geriden geldi, İngiltere'yi ezdi geçti!

Mücadelede uzatmalar oynandı. Karşılaşma penaltılara kalmadan Hırvatistan'ın üstünlüğüyle bitti.

HIRVATİSTAN 2-1 İNGİLTERE

109' Mandzukic, Hırvatistan'ı öne geçirdi.

68' Hırvatistan Perisic'in golüyle beraberliği yakaladı.

5' İngiltere frikik atışından Trippier'in golüyle öne geçti.

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Dünya Kupası'nda Hırvatistan 20 yıl, İngiltere ise 28 yıl sonra ilk defa yarı finalde boy gösterecek. Hırvatistan gruptan çıktıktan sonra sırasıyla Danimarka ve Rusya'yı, İngiltere ise Kolombiya ile İsveç'i saf dışı bırakmıştı.

Kritik mücadele öncesi her iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor. Bu mücadeleyi kazanan takım, finalde Fransa'nın rakibi olacak.

İŞTE İLK 11'LER



Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Brozovic, Modric, Perisic, Rebic, Mandzukic

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Young, Henderson, Alli, Lingard, Sterling, Kane