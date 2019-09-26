Hırsızlıktan yakalandı serbest kaldıktan 15 dakika sonra yine çaldı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, hırsızlıktan yakalanan ve ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılan Yaşar A. (30), karakoldan çıktıktan 15 dakika sonra yine hırsızlık yaptı. Park halindeki motosikleti çalan Yaşar A., yine serbest bırakıldı.

Sarayköy'de geçen pazartesi günü bir iş yerinden yalıtım malzemesi çalındı. Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtlarını incedi. Güvenlik kamralarında Yaşar A.'ya rastlandı. Hırsızlık yaptığı tespit edilen Yaşar A., dün Denizli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yaşar A., ifadesinin alınmasının ardından saat 23.00 sıralarında CumhuriyetSavcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Sarayköy ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan motosiklet çalındı. Jandarma ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlığıjandarma karakolundan 15 dakika önce serbest kalan Yaşar A.'nın yaptığını tespit etti. Yaşar A., bu sabah yeniden jandarma tarafından yakalandı. HonazilçesininKocabaşMahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Yaşar A., karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşar A.'nın5 ay önce de başka bir ilde görev yapan CumhuriyetSavcısı'nın babasına ait olan bir motosikleti çaldığı, ayrıca 15 ayrı hırsızlık suçundan da kaydığı bulunduğu belirlendi.

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