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Dünya Hırsızlıktan 8 kişinin parmaklarını kesecekler!
Dünya

Hırsızlıktan 8 kişinin parmaklarını kesecekler!

Hırsızlıktan hüküm giymiş sekiz İranlı’nın parmakları kesilecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 15:03:00 -
Hırsızlıktan 8 kişinin parmaklarını kesecekler!

Hırsızlıktan hüküm giymiş sekiz İranlı’nın parmakları kesilecek.

İnsan hakları grupları, “insanlık dışı" cezayı durdurmak için kampanya başlattı.
İran'daki Abdorrahman Boroumand İnsan Hakları Merkezi (ABC) ve Uluslararası Af Örgütü yaptıkları ayrı açıklamalarda, sekiz mahkumun büyük Tahran Hapishanesinde parmaklarının kesilmesini beklediğini bildirdi.
İnsan hakları örgütleri mahkumlardan üçünün amputasyon için Mayıs ayında kuzeybatı İran'daki Urmiye  hapishanesinden nakledildiğini söylediler.
Uluslararası Af Örgütü'ne (Amnesty) göre yetkililer, cezanın giyotin makinesiyle infaz edilmesi için önümüzdeki günlerde mahkumları başka bir cezaevine nakledecekler.
Amnesty, sekiz kişinin de hırsızlıktan suçlu bulunarak parmaklarının kesilmesine hükmedildiğini ve kararın yüksek mahkeme tarafından onaylandığını söyledi.
8 Haziran'da mahkumlar amputasyon nedeniyle nakil için çağrıldı.
ABC, Kürdistan İnsan Hakları Ağı (KHRN) ile yaptığı ortak açıklamada, cihazın Tahran'daki Evin Hapishanesindeki bir kliniğe kurulduğunu ve en az bir ampütasyon için kullanıldığına dair "güvenilir raporlar" olduğunu söyledi.
ABC Direktörü Roya Boroumand, "Böylesine acımasız ve insanlık dışı bir cezayı uygulamak, asgari insanlık ve dürüstlük standartlarını ihlal ediyor" dedi ve "Uluslararası toplum, bu ampütasyonların uygulanmasını durdurmak için acilen tepki verebilir ve vermelidir" diye ekledi.
“Sadece ellerinin ayaları ve baş parmakları kalacak”
İslam cumhuriyetinde şeriat kanunlarına göre parmak kesilmesine izin veriliyor, ancak son yıllarda bu nadiren yapılıyor.
ABC, 1979'daki İslam devriminden bu yana verilen en az 356 amputasyon cezası hakkında rapor topladığını, ancak gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıldığını da söyledi.
Eğer cezalar infaz edilirse, İran ceza kanununa göre erkeklerin sağ ellerinin dört parmağı kesilecek, böylece sadece ellerinin ayaları ve baş parmakları kalacak.
“Acil müdahale gerekli”
Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu bölge müdür yardımcısı Diana Eltahawy, cezaların "insan onuruna yönelik iğrenç bir saldırı" olduğunu söyledi.
Uluslararası toplumu bu cezaların infazının durdurulması için acilen müdahale etmeye çağırıyoruz” dedi.
Af Örgütü, İranlı aktivistlerin geçen ay Evin cezaevindeki sağlık kliniğine giyotin makinesi getirildiğini ve 31 Mayıs'ta yetkililerin İran'ın güneybatısındaki Kirmanşah eyaletinden buraya taşınan bir mahkumun dört parmağını kestiğini bildiren raporlarını aktardı.
İran'ın ceza kanununun kırbaçlama, körleme ve taşlama gibi diğer bedensel cezalara izin verdiğini belirterek, ampütasyon gibi cezaların işkence anlamına geldiğini ve uluslararası hukukta yasak olduğunu söyledi.
60 kez kırbaçlandı
Hem Af Örgütü hem de ABC, Hadi Rüstemi adlı hükümlülerden birinin cezasını protesto ettikten sonra 60 kez kırbaçlandığını ve cezaevinde iki kez intihara teşebbüs ettiğini söyledi.
Bekleyen cezayla ilgili endişeler, hak gruplarının İran'da fiyat artışlarına yönelik protesto gösterileri sırasında artan sayıda infaz konusunda alarm vermesiyle ortaya çıkıyor.

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