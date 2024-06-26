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Yerel Hırsızlıkta son nokta! Bu kadarı da pes dedirtti
Yerel

Hırsızlıkta son nokta! Bu kadarı da pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-06-26 14:04:31 - 2024-06-26 14:04:30

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çocuklu ailelere kolaylık sağlamak için kimlik karşılığında tahsis edilen bebek arabasını çalan şüpheli kameralara anbean yansıdı. Şahsın 31 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi.

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde çocuklu aileler için kimlik karşılığında bebek arabası tahsis ediliyor. Kadın şüpheli S.E. (36) hemen görevlilerin yanına gidip, “Kimliğim yanımda değil birazdan getirsem olur mu ?” diyerek aldığı bebek arabasıyla kayıplara karıştı. Bir süre sonra bebek arabasının gelmediğini fark eden AVM görevlileri, izledikleri güvenlik kamerasında şüphelinin bebek arabasını çaldığını fark etti.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Cadde üzerinde yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, S.E.'nin 31 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Hırsızlık anı ise kameraya anbean yansıdı.

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