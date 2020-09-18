  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hırsızlık zanlıları çaldıkları paralarla tatil yaparken yakalandı
Aktüel

Hırsızlık zanlıları çaldıkları paralarla tatil yaparken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:07:24 -
Hırsızlık zanlıları çaldıkları paralarla tatil yaparken yakalandı

BURSA (AA) - İstanbul'dan gelerek Bursa'da hırsızlık yapan ve haklarında toplam 137 suç kaydı bulunan 4 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Nilüfer ilçesinde ikametlerin balkonuna tırmanıp askı yöntemi olarak tabir edilen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'da ikamet eden 4 kişinin Bursa'ya gelerek hırsızlıkları gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yürütülen soruşturma ve güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında zanlıların K.K, A.O, Ş.K. ve A.Y. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden K.K'nin 45, A.O'nun 46, Ş.K'nin 16 ve A.Y'nin 30 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların, hırsızlıkta kullandıkları araçla Balıkesir'in Edremit ilçesine tatile gittiğini ve kiralık pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ile operasyon düzenledi.

Hırsızlık büro ekipleri, zanlıları olaylarda kullandıkları suç aletleri ve 3 ayrı adresten çaldıkları maddi değeri 70 bin liraya yakın eşyalarla yakaladı.

Ele geçirilen paralar ve eşyalar müştekilere verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği
Medya

Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

Oyuncu Hazal Kaya, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Sel..
Halil Sezai hakkında karar
Gündem

Halil Sezai hakkında karar

Tuzla'da komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tutuklandı.

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap
Siyaset

Bakan Akar'dan Macron'a unutamayacağı cevap

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a anlayacağı dilden cevap verdi..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı