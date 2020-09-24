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Aktüel Hırsızlık zanlıları 140 saat kamera kaydı incelenerek yakalandı
Aktüel

Hırsızlık zanlıları 140 saat kamera kaydı incelenerek yakalandı

Van'da ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, 140 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı - Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:07:18 -
Hırsızlık zanlıları 140 saat kamera kaydı incelenerek yakalandı

VAN (AA) - Van'da 13 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçelerde 1 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde, 4 ev, 4 araç ve 2 iş yerinden hırsızlık ile 2 araç ve bir bisiklet hırsızlığı gerçekleştiren zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için olayların yaşandığı bölgelerdeki 16 güvenlik kamerasının olay öncesi ve sonrasındaki 140 saatlik kaydını inceledi.

Çalışmalar sonucunda hırsızlıkları gerçekleştirdiği tespit edilen H.Y, R.D. ve F.B. düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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