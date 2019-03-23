Hırsızlık yaptıkları evden çıkarken enselendiler
Düzce'de hırsızlık için girdikleri bir evden çaldıkları eşyalarla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan 4 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.23 Mart 2019 Cumartesi 19:35
Düzce'de, bir evden çaldıkları eşyalarla kaçmak üzereyken yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı bir köydeki evde hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.
Evin önüne gelen ekipler, burada bulunan aracı incelemek üzere yaklaştıklarında çaldıkları eşyaları araca yükleyen şüphelileri suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan S.S, F.S, D.B. ve R.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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