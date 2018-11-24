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Hırsızlık yaptığı camide kimliğini düşüren zanlı yakalandı

Konya'da bir ay içinde üç camide hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, olay yerinde düşürdüğü kimlikten yola çıkılarak yakalandı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36
Hırsızlık yaptığı camide kimliğini düşüren zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir ayda üç camiden 171 lira bağış parası ve duvar saati hırsızlığının ardından çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği camilerin birinde Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H'ye ait kimlik bulundu.

Meram ilçesi Büyükkovanağzı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan V.H, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin, bir hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:36
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