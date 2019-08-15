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Hırsızlık yaparken yakalandılar ’başka şansımız yok’ dediler

Mersin’de bankadan itibaren takip ettikleri şahsın aracını kilitlemesini engelleyen sinyal kesici (jammer) kullanarak içerisindeki altınlarını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
Hırsızlık yaparken yakalandılar ’başka şansımız yok’ dediler

Mersin’de bankadan itibaren takip ettikleri şahsın aracını kilitlemesini engelleyen sinyal kesici (jammer) kullanarak içerisindeki altınlarını çalan 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polise başvuran V.M. adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesindeki banka şubesinin kasasından küpe, kolye ve bileklikten oluşan altın setini aldıktan sonra aracına koyduğunu, bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin elindeki plastik parçayı göstererek kendisini oyalarken, bir diğerininise kilitlediğini sandığı aracının ön koltuğunda bulunan altınlarını çaldığını belirterek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerine ulaşan polis, zanlıların merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’ndeki günübirlik olarak kiraladıkları evde kaldıklarını belirledi. A.A. (30) ve H.D. (42) adlı iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 adet cep telefonu ile 1 adet sinyal kesici cihaz ele geçirilirken, ifadeleri doğrultusunda çalınan altınlar ise Adana’da bir kuyumcuda bulunarak sahibine teslimedildi. Kuyumcu hakkında ’hırsızlık malı satın almaktan’ dolayı işlem yapıldı.


"Yaşamak zorundayız başka şansımız yok"


Aynı suçtan 3 ilde daha arandıkları belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.D., adliyeye çıkarıldıkları sırada gazetecilerin sorularına, "Yaşamak zorundayız, başka şansımız yok" diye yanıt verirken, diğeri, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"diye bağırdı. Her iki şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:03
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