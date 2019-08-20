0553 313 94 23

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

20 Ağustos 2019 Salı 17:55
Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Çerkezköy’de E.Y. isimli şahsın 3 ayrı motosiklet hırsızlığı ve 1 adet kapkaç gerçekleştirdiği iddiasıyla harekete geçen polis ekipleri, yapılan takip ve araştırmalar sonucunda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, çalınan 3 motosiklet de sahiplerine teslim etti. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 17:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    1. Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu
    2. Beşiktaş, 3 hentbolcusunu kiraladı
    3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    4. "Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak..
    5. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ABD..
    6. Pakdemirli: "2 gün 5 saat sonra..
    7. Arjantin'de yeni Hazine Bakanının..
    8. Trabzonspor kafilesi Atina'da
    9. Huawei’den güncel CloudEngine S Serisi..
    10. Kahtalı’dan kongre açıklaması
    11. İletişim Başkanlığının desteğiyle..
    12. Meterolojiden şiddetli yağış uyarısı
    13. İletişim Başkanlığından "İkinci Vatan:..
    14. Edirne'de 268 düzensiz göçmen..
    15. Rusya altın rezervlerini artırmaya..
    16. Uyarılara aldırış etmediler! TOMA suyu..
    17. OMÜ Pelitköy Aile Sağlığı Merkezi..
    18. İşkur’la kütüphaneye öğrenci eli
    19. Trabzonspor Atina’da
    20. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz