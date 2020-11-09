Hırsızlık şebekesi son işinde enselendi

Mersin'in Anamur ilçesinde aralarında eski hükümlü ve sabıkalıların da bulunduğu 5 kişilik hırsızlık şebekesi, son işlerinde maskelerin arkasına gizlenmelerine rağmen güvenlik kameraları görüntüleri sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Emirşah Mahallesi'nde bulunan bir markete meydana geldi. Markete gece yarısı gelen yüzleri maskeli şüpheliler, kimsenin bulunmadığı sırada giriş kapısını kırarak içeri girdi. Şüpheliler, 15 karton sigara, 1 adet cep telefonu ve bin TL parayı alarak olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarının işe geldiklerinde durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine harekete geçen Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin 2'si cezaevinden tahliye edilmiş eski hükümlü-sabıkalı olmak üzere toplam 5 kişi olduklarını saptadı.

Kimlik bilgileri tespit edilen 5 şüpheli, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin yakalandıkları evde yapılan aramada ele geçirilen 12 karton sigara, 1 cep telefonu ve 50 TL para ise market sahibine teslim edildi.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.