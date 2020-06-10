  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hırsızlık şebekesi çökertildi

Bilecik ve Kütahya’da da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şebekesi çökertildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:39:38 -
Hırsızlık şebekesi çökertildi

Bilecik ve Kütahya’da da birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen hırsızlık şebekesi çökertildi.


Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede bir fabrikada meydana gelen kablo hırsızlığı olayını araştırırken, yapılan titiz çalışmalar sonucunda kısa sürede şüphelileri tespit edildi. Yapılan operasyonda E.N. ve S.N. gözaltına alınırken, şahısların Kütahya’da 2 motosiklet ve 3 ayrı hırsızlık olaylarının da şüphelisi olduğu anlaşıldı. Ekipler 2 şüpheliyi Bozüyük’teki kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak adliye sevk ederken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Serbest kalan 2 şüpheli, Kütahya’daki dosyaları için ekiplerce Kütahya Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı