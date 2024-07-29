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Yerel Hırsızlık saniye saniye kamerada! Bakın 3 milyon değerindeki kabloları nasıl çaldılar
Yerel

Hırsızlık saniye saniye kamerada! Bakın 3 milyon değerindeki kabloları nasıl çaldılar

Yeniakit Publisher
2024-07-29 15:01:00 -

Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli’de beş ayrı inşaat şantiyesine 3 milyon lira değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık anı kameraya anbean yansıdı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde bulunan beş ayrı inşaat şantiyesinde 3 milyon değerinde kablo ve inşaat malzemesi çalınmasına yönelik şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 17 Nisan’dan beri süren teknik ve fiziki takip çalışmalarında kimliği tespit edilen 14 şüpheliye Avcılar ve Esenler ilçelerinde 23 adrese gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

5 şüpheli tutuklandı 2 şüpheli serbest bırakıldı

Düzenlenen operasyon çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı

Görüntülerde hırsızların inşaata girip dev kablo rulolarını çaldıkları görülüyor.

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