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Hırsızlık için girdiği spor salonunda kullandığı yöntem pes dedirtti

Bartın'da spor salonunun soyunma odasında çaldığı paranın bir kısmını ekmeğin arasına koyarak fark edilmemeye çalıştı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:04
Hırsızlık için girdiği spor salonunda kullandığı yöntem pes dedirtti

Bartın'da bir üniversite öğrencisi, spor salonunun soyunma odasında çaldığı 25 lirayı ekmeğin arasına, 100 TL ile telefon şarj cihazını da çantasına koydu. Spor salonunda bulunanlar tarafından yakalanıp, polise teslim edilen M.İ. gözaltına alındı.

Spor bahane

Hırsızlık olayı, önceki gün kent merkezindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Bartın Üniversitesi öğrencisi M.İ., spor yapmak için salona geldi. Soyunma odasında kimsenin bulunmamasını fırsat bilip, dolapları açtı. Bulduğu 125 lira ile şarj cihazını çaldı.

Ekmeği de dolaba koydu

Daha sonra soyunma odasına gelip, hırsızlığı fark edenler durumundan şüphelendikleri M.İ.'yi yakalayarak, polis çağırdı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.'nin dolaba koyduğu ekmeğin arasında çaldığı 25 lira, çantasında da 100 TL ile şarj aleti bulundu. Gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen M.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:04
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