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Yaşam Hırsızlık anı kameraya yansıdı! Hırsızların pişkinliği şaşırttı
Yaşam

Hırsızlık anı kameraya yansıdı! Hırsızların pişkinliği şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-07-29 12:37:00 -

Bursa'da çalışır haldeki aracı çalan iki şüpheli, karıştıkları kaza sonrası yakalandı. Aracı çalma anı ve araç sahibinin çaresizliği kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde işe giden kişi sigara almak için büfenin önüne yanaştı. Bu esnada dışarıda gezen sabıkası bulunan İ.H. ile arkadaşı O.O., otomobilin çalışır vaziyette olduğunu gördü. Şüphelilerden İ.H. hızlı hareketlerle hemen araca binip arkadaşını alarak kayıplara karıştı. Aracın çalındığını gören mağdur adam ise önce peşinden koşturdu sonra da polis ekiplerini aradı. Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.

Kazaya karışmışlar

Şüphelileri yakalamak için onlarca güvenlik kamerası izleyen ekipler çok geçmeden aracın yerini tespit etti. Araçla kazaya karışan 2 şüpheli otomobili olduğu yerde bırakıp yaya olarak kaçtılar. Takibe devam eden polis, kimliğini tespit ettiği İ.H.'yi yaptığı operasyon ile evinde yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, 56 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için ekipler aramaya devam ediyor. Kazalı arac da sahibine teslim edildi.

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