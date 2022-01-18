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Yaşam Hırsızlığın böylesi! Çaldıkları eşyaları internetten satınca...
Yaşam

Hırsızlığın böylesi! Çaldıkları eşyaları internetten satınca...

Eskişehir'de, bağ evinden çalınan eşyaların internetten satılmak istenmesiyle iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 17:47:00 -
Hırsızlığın böylesi! Çaldıkları eşyaları internetten satınca...

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi'nde K.S'ye ait bağ evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık konusu ev eşyalarından bir kısmının internetteki bir satış sitesinde hurdacılık yaptığı belirlenen O.A. tarafından ilana konulduğu tespit etti.

Gözaltına alınan O.A'nın, eşyaları satın aldığı N.B. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan jandarma ekipleri, O.A'nın evinde bulunan eşyaları K.S'ye teslim etti. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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