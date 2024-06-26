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Yerel Hırsızların hedefinde bu kez bakın ne vardı!
Yerel

Hırsızların hedefinde bu kez bakın ne vardı!

Yeniakit Publisher
2024-06-26 17:14:00 - 2024-06-26 17:14:35

Zonguldak'ta ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. İki kişi bir oyun makinesini kırıp içerisindeki paraları çaldı.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki sahilde bulunan oyun makinelerinin kilitlerini kıran iki kişi, makinelerin içindeki paraları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde bulunan oyun makinelerinin asma kilitlerini kıran 2 kişi, içerisindeki bozuk paraları çaldı. Daha sonra gelen başka bir grup da hırsızlık yapmaya çalışsa da başarılı olamayınca makinelerin yanından ayrıldı. Oyun makinelerinin işletmecisi Melih Karaarslan, hırsızlıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Gece 02.30 sıralarında iki çocuk gelmiş makinelerin kilitlerini kırarak kasalarındaki paraları almış. İçinden bozuk paraları almış. Makineye de zarar vermişler. İki-üç makine zarar görmüş. Toplam 6-7 bin lira zararımız var. Şikayetçi olduk."

Makinelerin kilitleri kırılarak gerçekleştirilen hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin makinelerin kilitlerini kırdığı ve ardından kasalarındaki paraları alarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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