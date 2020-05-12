Hırsızları koronavirüs de durduramadı
Dünya ve Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu mücadelenin en ön safında sağlık çalışanları yer alıyor. Ancak insanlıktan nasibini almamış şahıslar gece vakti Ispartakule Bizimevler Sağlık Merkezi'ni soydu.
Kötülük ne Ramazan ayı dinliyor ne koronavirüs salgını. Gece saatlerinde sağlık ocağını soyacak kadar gözü dönmüş şahıslar Bizimevler Sağlık Merkezi'ni savaş alanına çevirdi.
Aşı dolabına zarar veren hırsızlar toplamda 12 odanın ve içerideki kasaların kapılarını kırdı. Koronavirüs günlerinde yoğun bir dönem geçiren sağlık ocaklarının en önemli demirbaşı sayılan hasta kayıt bilgisayarlarını çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Ispartakule Bizimevler Sağlık Merkezi'ni gece vakti soyan hırsızlar kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının anlaşılmasıyla ihbar üzerine okula gelen polisler konuyla alakalı soruşturma başlattı.