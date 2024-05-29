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Yaşam Hırsızlara büyük şok! Çığlık çığlığa kaçtılar
Yaşam

Hırsızlara büyük şok! Çığlık çığlığa kaçtılar

Yeniakit Publisher
2024-05-29 15:05:00 -

Antalya'da hırsızlık için bir eve giren iki kadın, ev sahibine yakalanınca çığlı çığlığa kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ve iki kadının hırsızlık amacıyla bir eve girdiği, ev sahibi ile karşılaşınca da kaçtıkları ihbarı üzerine polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbarı yapan Bahattin Yılmaz ile görüştükten sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Yılmaz’ın verdiği bilgi ve eşkal doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş ekipleri; izlediği çok sayıda güvenlik kamerasından şüpheli 2 kadının girdikleri evin 4 sokak ilerisinde bir inşaata girerek tanınmamak için burada üzerlerini değiştirdiğini, ardından minibüs ile Ilıca-Kumköy kavşağına gelip otobüse binerek Antalya’ya gittiğini belirledi.

Ekipler ile yapılan görüşmelerin ardından şüpheli 2 kadın Antalya girişinde durdurulan otobüste yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Antalya’dan alınarak Manavgat’a getirilen 2 kadın Bahattin Yılmaz tarafından teşhis edildi. 25’in üzerinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan 2 kadının yarın Adliyeye çıkarılması bekleniyor. Ev sahibi Bahattin Yılmaz, gece iş yerinde nöbete kaldığını belirterek, "Evime gelip istirahate çekildim. Eşim işe gitmek için evden ayrılırken ben de yatmaya hazırlanıyordum. Zil uzun uzun çaldı. Kapıdaki mercekten baktığımda kapıda 2 tane tanımadığım kadın gördüm. Kadınların duymaması için koridordan odaya geçip eşim ve arkadaşımı arayıp hemen gelmelerini istedim. Koridora çıktığımda kadınları birden karşımda gördüm. Beni görünce çığlık atıp hızla merdivenlere koştular. Kadınların birisi kaçarken düştü. Hemen 112’yi aradım. Polisler gelip benimle görüştü. Az önce de kadınların yakalandığını öğrendim" dedi.

Kadınların kaçma anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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