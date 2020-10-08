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Aktüel Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu milyonlarca dolarlık parşömeni 64 dolara satmış
Aktüel

Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu milyonlarca dolarlık parşömeni 64 dolara satmış

Hong Kong polisi, 2,8 metre uzunluğundaki parşömenin ikiye bölünmüş halde olduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:39:39 -
Hırsızlar Mao'nun şiirlerinin bulunduğu milyonlarca dolarlık parşömeni 64 dolara satmış

ANKARA (AA) - Hong Kong'da, Çin Komünist Partisi ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'a ait milyonlarca dolar değerindeki çalıntı parşömen, ikiye bölünmüş olarak bulundu.

BBC'nin haberine göre, Mao'nun el yazısıyla yazılmış şiirlerinin bulunduğu parşömeni hırsızlardan satın alan kişi, olayın farkına varmasının ardından polise başvurdu.

Alıcı, geçen ay bir sanat koleksiyoncusunun evinden çalınan Mao'ya ait 2,8 metre uzunluğundaki ikiye bölünmüş parşömeni, Hong Kong polisine teslim etti.

Polis, hırsızların yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen parşömeni sadece 64 dolara sattığını açıkladı.

Hırsızların, koleksiyoncunun evinden parşömenlerle birlikte Mao'nun antika pulları, bakır paraları ve diğer kaligrafi parçalarının yer aldığı toplam değeri yaklaşık 645 milyon doları bulan soygun yaptığı belirtiliyor.

Hırsızlık olayına karışan iki kişiyle birlikte alıcı da "çalıntı malı satın almak" suçundan gözaltına alındı.

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