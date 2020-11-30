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Yaşam Hırsızlar kısıtlama dinlemiyor
Yaşam

Hırsızlar kısıtlama dinlemiyor

Gaziantep'te bir gözlükçü, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde hırsızlık şoku yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:26:00 -
Hırsızlar kısıtlama dinlemiyor

Gaziantep’te sokağa çıkma yasağı saatlerinde bir gözlükçünün kapısını levye ile kıran hırsızlar, 20 bin lira değerinde gözlük çaldı.

Dükkanı açmaya geldiğinde şok yaşadı

Olay, dün gece Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde bulunan bir gözlükçüde meydana geldi. Sabah erken saatte dükkanını açan iş yeri sahibi İslam Azapoğlu, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. İş yerindeki ikinci kapının hırsızlar tarafından levye ile kırıldığını fark eden iş yeri sahibi, yaklaşık 20 bin liralık gözlük ile bilgisayar kasası ve monitörün çalındığını fark etti. Talihsiz adam, olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinden parmak izi alıp şahıs ya da şahısları bulmak için çalışma başlattı.

'İş yerimi yeni açmıştım'

Talihsiz iş yeri sahibi İslam Azapoğlu, dükkanını iki ay önce açtığını söyleyerek yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Dün akşam iş yerimi kapatıp evime gittim. Sabah saat sekiz gibi iş yerime geldiğimde kapının hafif açık olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdim. Sonrasında baktığımda ise 20 bin lira değerinde güneş gözlüğü ile bilgisayar kasası ve monitörün çalındığını anladım. Kapıyı levye ile kırıp girmişler. Umarım yapan yada yapanlar tez zamanda bulunur. Çünkü yaklaşık 20-25 bin liralık zararımız var. İş yerimizi de yeni açmıştık ama böyle bir olayla karşılaştık. Rafların neredeyse yarısını boşaltmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum."

 

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